Carlos Cacho destruye a Karla Tarazona y le envía consejos a Isabel Acevedo

Carlos Cacho brindó una entrevista al programa “Estás en todas” y no dudó en hablar sobre el polémico caso que protagonizan Karla Tarazona, Christian Domínguez e Isabel Acevedo.

En un primer momento, el maquillador le brindó un fuerte mensaje a Tarazona. “Todo el mundo se la cantó a Karla Tarazona cuando ellos anunciaron que se iban a casar. Todo el mundo dijo ‘¡qué! ¿acaso no lo conoce?’. Soy uno de los que se rió en el momento en el que ella anunció su boda. Para comenzar, cómo te vas a casar si ya has estado casado dos veces. Él está casado y sin ningún ánimo de divorciarse por lo visto, parece que su condición le encanta …‘casado varios veces’”, dijo.

Asimismo, Carlos Cacho recordó que Karla Tarazona no se comportó bien, motivo por el que según él no obtuvo el respaldo del público. “La Tarazona se puso toda malcriada, me acuerdo que se le infló el pecho y estaba bien altanera, por eso está como está, terminó embarrada y a nadie le da pena porque se puso bien cretina”, manifestó.

Por último, el polémico jurado de “El Gran Show” le envió un mensaje a Isabel Acevedo, actual pareja de Christian Domínguez. “Ella es una chica que no le exige mucho a él, pero una chica formal te parcha y te dice ‘compadre, te quiero y todo pero arregla la situación, te has casado dos veces, por favor anda arregla eso porque soy tu enamorada y me dejas pésimo’”, finalizó.