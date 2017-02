Carlos Cacho: "Bajo rating de Amor, amor, amor se debe a los conductores"

Carlos Cacho arremetió contra los conductores de Amor, amor, amor, indicando que el bajo rating de la producción es por culpa de ellos. Asimismo, pidió que regrese Amor de verano, conducido por Leslie Shaw, Tilsa Lozano y Ernesto Jiménez.

“El programa (Amor, amor, amor) está aburrido, no tiene ritmo, a mi más me gustaba la propuesta de ‘Amor de verano’ porque los conductores estaban más frescon, tenían look, se le veía guapísimos a Leslie Shaw, Tilsa Lozano y Ernesto Jiménez, la atmósfera de la playa, y la frescura de ellos. Lo otros (Rodrigo González y Gigi Mitre) son densos, no dan risa, solo se ríen ellos”, indicó.

Carlos Cacho refutó que la baja sintonía de Amor, amor amor se deba a la renuncia de algunos de los integrantes de su equipo de producción. “Aquí el problema no es el equipo de producción, aquí el problema son ellos, los conductores. Ellos siguen en Europa, porque con la misma gente de producción, Tilsa hacia más rating. Si Latina desea recuperar el rating, Amor de verano debería volver”, acotó

El polémico personaje se encuentra actualmente fuera de la pantalla. Se ha dedicado de lleno a su carrera de maquillador y es imagen de la línea de maquillaje ‘Bodyography’.