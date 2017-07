Carloncho le hace desaire a Rosángela Espinoza y terminan discutiendo en Esto es Guerra

¡Tensión total! Rosángela Espinoza y Carloncho se reencontraron en Esto es Guerra y terminaron discutiendo durante la competencia.

Todo inició cuando ambos debían verse cara a cara en la prueba “Sí o no”, especialidad del locutor. Sin embargo, este decidió darle la espalda a su expareja y anunciar el “fin del juego”.

Tras el incómodo momento, Rosángela Espinoza decidió participar sin saludar a Carloncho. La chica selfie no pudo mantenerse en juego debido a las incómodas preguntas que le hacía el exconductor.

Rosángela no aceptó su derrota y se negó a recibir su duchazo como castigo. En tanto, Carloncho no soportó más la actitud de su ex y le pidió a Mathías Brivio que “corta ya, por favor, este es mi momento”.