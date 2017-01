Carloncho explotó en vivo y se retiró del set "Amor de Verano" por esta razón

¡Se indignó! Carloncho no soportó la presencia de Antonio Tafur en su programa “Amor de Verano”, motivo por el que optó por retirarse del set sin antes dejar un fuerte comunicado a la gerencia de Latina. Pero, ¿quién es este muchacho? Este joven es nada más y nada menos que el mejor amigo de Rosángela Espinoza, expareja del locutor radial.

“Lo único que voy a decir es que Dios da vida y uno sin pensar empieza a dar vida. La gente tiene que darse cuenta en sus casas de quién es quién y a qué se dedica cada persona y de qué vive. Yo tengo trabajo, no sé hasta cuando o si hasta hoy. Le digo a la gerencia del canal que estoy super incómodo con esta situación y con la presencia de algunos personajes que se han dedicado a hablar de mi de manera gratuita”, fueron las primeras palabras de Carloncho.

Posteriormente, el presentador de “Amor de Verano” confesó que él no vive del espectáculo y que su trabajo se lo debía al pueblo. “Jamás voy a responder a personas que viven del mundillo del espectáculo, así que muchas gracias, estoy aquí hace rato y me debo a la gente del pueblo. Si quisiera hacer show, pues hace tiempo hubiera hecho show. Me siento indignado por la presencia de ciertos personajes que los pueden invitar en otro lugar pero cuando esté yo solo exijo un mínimo de respeto. Muchas gracias.”, agregó Carloncho, quien luego optó por retirarse del set.

Recordemos que Rosángela Espinoza y Carloncho tuvieron un sonado romance hace algunos meses; sin embargo, este terminó mal tras el “correazo” que le dio el locutor a Lucas Piro, bailarín de la ‘chica selfie’.

Carloncho explotó durante la transmisión en vivo de su programa “Amor de Verano” y optó por abandonar el set. (Video: Latina)