Carla Torres presenta su stand up comedy 'Despechada'

¿Quién no ha sufrido por amor alguna vez? ¿Quién no ha llorado por alguna infidelidad? Hoy en día vemos muchos corazones rotos, es por ello que la actriz Carla Torres a través de stand up comedy Perú, nos trae su show de humor “Despechada”, en donde nos contará historias que te harán descubrir, por qué no se debe morir de amor.

Carla Torres se presentará todos los martes de julio y agosto en el Jazz Zone (Av. La Paz 646 Miraflores), a las 8 de la noche, en donde hombres, mujeres, solteros y casados, podrán contarnos si alguna vez les rompieron el corazón.

Este show también incluye música en vivo y mucho dinamismo para que pases un momento agradable y te rías si en algún momento de tu vida fuiste despechado (a) “Si jamás sufriste despecho mándale una invitación a tu ex” nos dice Carla Torres.

