Cancillería aceptó que cometió un error con Eyal Berkover al detenerlo

Eyal Berkover brindó una conferencia de prensa donde mostró un documento firmado por la Cancillería, donde acepta que cometió un error con el modelo israelí.

“Debido a un problema con nuestro Sistema de Trámite Documentario no se pudo verificar a tiempo el ingreso de un recurso de reconsideración”, se lee en el documento del Ministerio de Relaciones Exteriores sobre Eyal Berkover.

Eyal Berkover aclaró que está haciendo todo conforme a ley y que no merecía el trato que le dio la policía de extranjería el último jueves. “Estoy dando la cara y no me estoy escondiendo de nada”, aclaró el joven, quien estuvo acompañado de su abogada y de su novia.