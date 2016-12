Bryan Adams: este es su cordial saludo a todos sus fans peruanos

Bryan Adams no deja de sorprender a sus seguidores. En esta ocasión el artista envió un fraterno saludo a todos sus fanáticos en Perú para invitarlos a su próximo concierto que se realizará el próximo 19 de abril en la Parcela H del Jockey Club.

Al parecer el cantante espera con ansias que inicie su tour sudamericano que recorrerá ciudades como Lima, Buenos Aires, Santiago, Puerto Alegre, Río de Janeiro, entre otras.

“Hola, soy Bryan Adams. Estaré cantando en Santiago, Lima, Buenos Aires, Córdoba, Puerto Alegre, Río de Janeiro, Sao Paulo. ¡Los veo pronto!”, señaló Adams antes de subir al escenario y ofrecer un nuevo show.

Se espera que el esperado artista interprete sus grandes éxitos como “Please Forgive me”, “(Everything I do) I do it for you”, “Heaven”, “All for love”, entre muchos más.

Las entradas están a la venta en los módulos de Tu Entrada de Plaza Vea y Vivanda. Por la compra de sus entradas, el público podrá gozar de fabulosos descuentos con tarjetas Interbank.