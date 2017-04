Brunella Horna y Vanessa Jerí se enfrentaron en programa en vivo por Renzo Costa

Brunella Horna y Vanessa Jerí estuvieron presentes en el programa ‘Espectáculos’, la empresaria no dudó en enfrentar a exchica terremoto por hablar de la relación que tenía con Renzo Costa.

Vanessa Jerí le dijo a Brunella Horna que la única ocasión en la que la ha criticado fue cuando se difundió un audio donde la popular ‘wawita’ tuvo fuertes calificativos hacia el empresario.

“Cuando yo estaba en un programa de espectáculos, tenía que hablar de frente lo que pasaba en ese momento y en ese momento tú estabas en este canal haciendo un reality donde se emitió un audio y yo tuve que opinar respecto a eso. Yo cuando voy a mi casa, no me interesa la vida privada de la gente. Yo jamás iba a respaldar lo que estabas diciendo”, declaró Vanessa.

La joven de 20 años no tuvo reparo alguno en llamar “hipócrita” a Vanessa Jerí. “Ningún tercero tiene por qué opinar. Si nosotros volvimos o no volvimos es porque nos amábamos, la pasamos recontra bien, nos quisimos muchísimo. Pero no digas que no te metiste cuando sí te metiste, sí le escribiste a Renzo. No seas hipócrita”, manifestó Brunella Horna.

Brunella Horna (Foto: captura Latina)

Mira el antes y después de Miley Cyrus