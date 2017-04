21 de abril del 2017 - 17:10

Brunella Horna y Paolo Guerrero: fotos demuestran que se encontraron en Brasil

Brunella Horna visitó el set de Amor, Amor, Amor y fue interrogada por Rodrigo González y Gigi Mitre sobre si en su viaje a Brasil tuvo un encuentro con Paolo Guerrero.

En un inicio negó que haya tenido algún acercamiento con el futbolista. Sin embargo, Peluchín le aseguró que tenían imágenes que mostraban lo contrario, ante la presión Brunella terminó afirmando que sí se vio con Guerrero.

“No hay nada. No quiero que me relacionen con él porque no tengo nada con él. Yo me quise ir de viaje porque me enteré (del ampay de Renzo Costa). Yo no fui a Río de Janeiro a verlo”, explicó Brunella

