¿Brunella Horna en salidas con Richard Acuña? Esto dijo la rubia del congresista

Brunella Horna fue captada con el congresista Richard Acuña en una discoteca el último fin de semana, aunque la rubia aclaró que solo son amigos.

Según contó la modelo, conoció a Richard Acuña porque frecuentan el mismo círculo de amigos. Además, recalcó que el congresista se separó de la madre de sus hijos hace ya un par de meses.

“Definitivamente los dos estamos solteros, por ahí no hay ningún problema. Yo expuse demasiado mi vida, mi relación con Renzo fue muy pública y no terminó bien, por lo que de mi vida privada no voy a hablar”, manifestó para el programa En boca de todos.

“Nos llevamos super bien y porque baile con alguien no me voy a casar con él. Es muy divertido, me cae muy bien, es un caballero”, añadió Brunella cuando le pidieron cualidades de Acuña.

Si bien no quiso entrar en especulaciones por sus supuestas salidas con Richard Acuña, Brunella dejó bien parado al congresista cuando intentaron compararlo con su ex Renzo Costa. “(Richard) tiene 32 años, tampoco es que sea tan mayor”, indicó.