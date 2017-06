Brunella Horna: pareja de su "nuevo galán" lo desenmascara en TV

Luego que Brunella Horna fue captada en el aeropuerto en compañía de un “nuevo galán” (Octavio Ceballos), la pareja del misterioso joven se comunicó con el programa “Amor, amor, amor” y lo desenmascaró en televisión nacional.

“Él (Octavio Ceballos) me llamó para contarme que se iba a Huancayo por un tema de trabajo y para todo esto yo no tenía idea que él conocía a Brunella Horna. Yo no tenía idea”, contó Sol, pareja de Octavio Ceballos, el “nuevo galán” de Brunella Horna.

“La verdad que me sentía super incómoda por la situación y lo llamé. Yo le tuve que sacar todo para que me cuente la verdad. Fue el domingo que terminamos de hablar y fue una conversación en la cual los dos estábamos bien y de alguna y otra manera íbamos a dejar las cosas así. Quedamos en dejar ahí la relación, pero él me dijo que por motivos de trabajo”, añadió Sol.

Pareja del “nuevo galán” de Brunella Horna cuenta su su versión. (Video: Latina)

Mientras Octavio Ceballos trató de defenderse y dijo que es soltero desde hace un mes. “La verdad es que yo estoy soltero y cuando conocí a Brunella (Horna) yo no tenía ninguna relación con nadie. No puedo justificar desde hace cuanto tiempo exactamente, pero es mas o menos casi un mes”, explicó el “nuevo galán” de Brunella Horna.

Nuevo galán de Brunella Horna se defiende de comentarios. (Video: Latina)