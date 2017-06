Brunella Horna no hace caso a rumores y dice esto sobre Richard Acuña

Brunella Horna no hace caso a las especulaciones sobre un romance con Richard Acuña. La rubia asegura que solo son amigos y que “está feliz”.

“Está todo super bien, solo dije que somos amigos. Él sabía que soy una persona pública y que podían ampayarme, pero no hemos hecho nada malo. No tiene por qué enojarse, seguimos como amigos y nada más”, comentó Brunella a América Espectáculos

De otro lado, criticó las recientes declaraciones de su ex Renzo Costa, quien reveló que él y ella se reunieron en su departamento. “No me parece de caballeros andar contando cosas de una relación. Lamentablemente él no cumplió con su palabra… una vez más”, sostuvo.

De otro lado, Brunella Horna contó que no participará del Miss Perú porque aún no se siente preparada.

“Tomé los consejos de Jessica. Estoy pasando por tantas cosas que he decidido retomarlo más adelante”, añadió.