Brunella Horna le responde a Laura Spoya tras criticar cancelación de su boda

Brunella Horna contó que los planes de boda con Renzo Costa se cancelaron. Tras ello, Laura Spoya publicó un video en YouTube donde se refiere al tema y envió un consejo a la popular “wawita”.

“La verdad que recién me entero de la cancelación de su boda. Lo único que tengo para decir, tengo 25 años y nunca pensé casarme a esta edad. Pienso que ella todavía esta chica y tiene mucho camino por recorrer. Así que está a tiempo para tomar una decisión”, dijo la Miss Perú Universo 2015.

En las redes sociales muchos usuarios manifestaron que la Miss Perú se refirió a la cancelación de la boda de Brunella en forma burlesca. Tras enterarse del hecho, la pareja de Renzo Costa , no dudó en responderle. “Eso no quiere decir que estamos mal. Nada que ver. Problemas siempre habrá en una relación. Estamos bien, estamos contentos. Hubo algunos problemitas, pero ahora está todo bien”, sostuvo la popular “wawita”.

Brunella le deseó lo mejor a la modelo, quien tiene planeado casarse el próximo 9 de febrero. “Hay no, qué terrible, mejor me quedo de la idea de Mis Perú, para que no quede mal. En verdad, no pienso contestarle porque me parece tonto, me parece una niña. Si te vas a casar. ¡Felicitaciones! ¡Que viva el amor!”, agregó Brunella Horna.

