Brunella Horna: esta es la verdadera razón por la que ya no quiere casarse con Renzo Costa

¿Se le acabó el amor por el ‘rey de los cueros’? La modelo y empresaria Brunella Horna reveló los verdaderos motivos por los cuales decidió cancelar sus planes de matrimonio con Renzo Costa.

“Fue idea mía (la de no casarse). Y con esa decisión tuvimos una conversación y quedamos en no casarnos. Yo lo decidí”, contó Brunella en entrevista con la revista Magaly TeVe.

“Esa decisión la tomé porque él ahora se va a Europa a estudiar y ver algunas cosas de trabajo y su empresa. Se va como un mes. Luego regresa y pasamos mi cumpleaños junto, pero yo me voy a fines de marzo a estudiar a Italia. Me voy por tres meses y así vamos a pasar este año alejados”, contó la modelo.

Brunella Horna confesó que se siente enamorada de Renzo Costa, pero también considera que la distancia hará que su relación se enfríe. “No es inseguridad, tampoco es que yo piense que él pueda estar con otra. No lo veo por el lado de infidelidad. Sino de hecho se puede enfriar la relación luego de ese distanciamiento”, afirma.

La joven confesó que otro de los motivos por el que decidió posponer su matrimonio es por la diferencia de edad que tiene con el ‘rey de los cueros’. “Tengo diecinueve años y estoy años y estoy muy pequeña, mi edad también es una de las razones por la que lo pospuse. Me puse a pensar si es que realmente a los diecinueve años me quiero casar (…) Pero no es que no lo quiera, ni lo ame, sino que, creo, también tengo que pensar en mí”, señaló.

