Brunella Horna a empresario: “Me parece un hombre asqueroso”

Brunella Horna está envuelta en una polémica luego que difundieran un video donde lo vemos junto a hombre casado que la engañó. Y es que el ‘rey de los paneles publicitarios’ le aseguró a la modelo que era soltero, pero en un audio que difundieran en Amor, Amor, Amor se le escucha cambiar de versión.

Esto generó la molestia de Brunella Horna, quien terminó arremetiendo contra él y lo tildo de ‘asqueroso’.

“Me parece un hombre asqueroso, me parece de lo peor, pero bueno queda en él, él sabrá por qué hace las cosas. Si yo quisiera tumbarlo en verdad lo haría, porque si yo mostrara como él me habla el lunes sabiendo que había un ampay, yo lo tumbo, pero no lo voy hacer por respeto a esa mujer, no voy a sacar ninguna conversación”, sostuvo la popular ‘wawita’.

Brunella Horna explicó que el empresario Jesús Molina cambió su versión en una comunicación telefónica que sostiene con la producción de Amor, Amor, Amor luego que ella difundiera un audio donde se le escucha que le afirma que es soltero.

“Hay que entender que esta conversación se da luego de que yo muestro la llamada, no sé si te enojaste o qué cosa y me quieres dar una lección, a mí no me importa, porque si yo mostré esa conversación es porque me tenía que defender yo no me voy a ensuciar por ti”, dijo la modelo.

