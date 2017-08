Brunella Horna dijo esto tras protagonizar accidente vehícular

La modelo Brunella Horna se pronunció luego de que sufriera un accidente vehícular en el cruce de las avenidas Cerro Verde y Cerro Colorado, en el distrito de Surco, felizmente el hecho no dejó ningún herido.

Ante ello, la modelo envió un comunicado a través de su Facebook a la familia afectada:

Frente al accidente ocurrido ayer quiero expresar algunas palabras

Me siento muy apenada por los malos momentos que está pasando la familia afectada por este lamentable accidente. Les envío todo mi apoyo y fuerzas para su pronta recuperación.

Aclaro que yo no provoqué este desafortunado accidente de tránsito. Al momento del choque iba en el asiento posterior y no me di cuenta de nada hasta el impacto del auto.

Me retiré del lugar luego de la llegada de la policía, porque también estaba afectada y en la clínica donde me atendieron me han dado descanso médico.

Me da mucha pena lo que ha pasado pero cualquiera puede ser víctima de un accidente.

Agradezco inmensamente los mensajes de aliento y buenos deseos de todos mis amigos, ustedes me dan fuerza.

Cabe señalar que según el informe que presentó América Televisión, la modelo se transportaba en el auto que pertenece a la empresa de seguridad Magnum, cuya representante es la madre del congresista Richard Acuña, la exparlamentaria Carmen Rosa Núñez.