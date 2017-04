Brunella Horna arremete contra Sully Sáenz por opinar sobre su ruptura con Renzo Costa

Tras confirmarse su separación de Renzo Costa, Brunella Horna arremetió contra Sully Sáenz, a quien le pidió no meterse en los líos que tiene con su expareja.

“(Sully Sáenz) creo que no te deberías meter. Es un tema super delicado, que está caliente y no sabes las dos versiones, además eres la expareja. Te lo digo en buena onda, no te debes meter”, dijo Brunella Horna en Amor, amor, amor.

En otro momento de la entrevista, Brunella reveló que Renzo Costa ayudó económicamente a Sully Sáenz, pese a que ya no estaban juntos como pareja.

“Cuando terminaron, tengo entendido que le pagó varias cosas (a Sully), no solamente los estudios”, sostuvo la rubia.

Al parecer, el empresario Renzo Costa quiere dar vuelta a la página y olvidar por completo a Brunella Horna, pues decidió bloquearla de sus redes sociales a la ‘rubia’.

En una entrevista con el programa ‘Espectáculos’, la modelo y empresaria Brunella Horna reveló que Renzo Costa la bloqueó y borró todas las fotos que tenía junto a ella en su cuenta oficial de Instagram. ¿Será el rompimiento definitivo?

