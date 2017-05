Brunella Horna arremete contra Renzo Costa luego que la minimizara frente a Alondra García Miró

Brunella Horna arremetió contra Renzo Costa luego que este en una entrevista con el programa “En Boca de Todos” la comparara con Alondra García Miró.

Lo que molestó a la popular ‘wawita’ fue que Renzo dejó entrever que ella no es una chica seria y que no está a la altura de la ‘ojiverde’. “Paolo quiera una relación con alguien ahorita porque ha terminado con Alondra y la verdad yo la veo a ella como una chica seria. La valla es muy alta”, fueron las declaraciones del empresario.

Brunella utilizó el espació de ‘Espectáculos’ y le respondió notoriamente fastidiada e indignada así: “¿Con que chica has estado estos cuatro años? ¿Con qué tipo de chica? ¿Ah? Tú me conoces a mí perfectamente, más que nadie. Si no te parezco seria, ¿por qué estuviste conmigo cuatro años?”.

“Yo puedo entender mil cosas porque yo a Renzo lo conozco más que a nadie y sé cómo habla y sé cómo es y no lo voy a delatar, pero simplemente esas palabras me demuestran cómo eres […] Yo siempre he rescatado que cualquier chica se puede enamorar de él, porque es un hombre que lo puedes admirar ¿por qué me quieres hacer daño?”, añadió la joven empresaria.