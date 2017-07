Brenda Carvalho orgullosa de sentirse peruana: “Soy una chola más”

La bella brasileña Brenda Carvalho lleva catorce años viviendo en el Perú desde la época que llegó como integrante del grupo brasileño Axé Bahía. Acá en tierras incas consolidó su amor con el brasileño Julinho y encontró muy buenos amigos.

Ha recorrido la mayoría de las ciudades en la costa, sierra y selva; tiene DNI peruano y suma cuatro votaciones en las últimas elecciones. Es decir, ella cumple como toda ciudadana peruana.

“Siempre sentí que hay algo especial en el Perú, me gusta todo lo que tiene, desde su comida, su gente, sus costumbres. Yo llevo catorce años, y he dicho que no quiero volver a Brasil, país que quiero mucho porque allí nací, pero voy a morir acá”, indicó la bella rubia.

“En mi casa solo almorzamos comida peruana, arroz con pollo, causa o cebiche que le gusta tanto a Julinho. Aunque no cocino siempre, pero es algo que me encanta. Además, me gusta todo lo que hay acá, hasta la criollada que tenemos. Pedir rebajas en un taxi es muy nuestro. Me gusta sentir que soy chola, soy una más”, acotó Brenda Carvalho.

Este 28 de julio, Brenda Carvalho no dudó en celebrarlo a través de sus redes sociales. Vestida con un traje típico escribió este sentido mensaje: “Que este 28 de julio celebremos fiestas patrias y sintamos orgullosos de pertenecer a esta gran y hermosa nación!!! Arriba Perú!!!”.

Que este 28 de julio celebremos fiestas patrias y sintamos orgullosos de pertenecer a esta gran y hermosa nación!!! Arriba Perú!!! Una publicación compartida de Brenda Carvalho (@brendacarvalho180) el 27 de Jul de 2017 a la(s) 11:55 PDT