Blum regresa a los escenarios con el tema 'Better Eyes'

Blum alista una segunda producción discográfica y como adelanto presenta la nueva canción ‘Better Eyes’, evidenciando el deseo de la banda de apostar por un sonido más orgánico y alegre.

“Este sencillo es el primer paso en nuestro retorno en la escena musical. A su vez, las distintas propuestas que giran en torno a este sencillo enfatizan nuestra onda do it your self (hazlo tú mismo)”, comentan los integrantes.

La música de Blum es una mezcla de distintos géneros entre los que prevalece el rock, sumado a la libertad de sus integrantes para hacer lo que les satisfaga musicalmente, sin encasillarse ni dejarse llevar por esquemas establecidos; todos esos elementos dan vida al estilo de la banda y por eso definen lo que hacen como Free Rock.

“Con nuestras canciones nos interesa transmitir esperanza. Esperanza para aquellos que sueñan con un mundo más equitativo y justo. Esperanza para aquellos que quieren ser felices y ver felices a los demás. Esperanza para aquellos que piensan que están solos en esa lucha”, comentan los integrantes de la agrupación.

Blum está integrado por Carlos Aste (vocalista), Vincenzo De Col (guitarra y voz), Manuel Morán (bajo), Diego Mazuré (guitarra) y Nicola De Col (batería). La banda se formó en el año 2009 y desde entonces han recorrido diferentes escenarios encandilando a ritmo de free rock.

Este 24 de agosto a las 4:00 p.m., Blum ofrecerá un concierto en la estación central del Metropolitano, en el Centro Histórico de Lima. La entrada es libre.

¡Mira el video musical de Blum!