Blanca Rodríguez lo cuenta todo y por esta razón jamás se alejó de Juan Manuel Vargas

Blanca Rodríguez, pareja y madre de los seis hijos de Juan Manuel Vargas, rompió su silencio y brindó una extensa entrevista donde contó algunos detalles de sus vidas sentimentales.

Lejos de recordar algunas experiencias negativas, la empresaria reveló los motivos por el cual su relación ha resurgido y superado varios inconvenientes del pasado.

“Juan Manuel es un hombre de buen corazón. Tengo seis hijos y él es el mayor. Cometió errores pero no se contaminó. La clave fue que en esos momentos complicados, nunca dejó de decirme que me amaba”, reveló la pareja del futbolista al diario Trome.

Asimismo, contó que una de las razones que sostuvo la relación e hizo que no se apagara la llama, fue que siempre fueron grandes amigos y que juntos lo podían superar todo.

Por otro lado, explicó que si mantuvo silencio y no opinó nada en algún momento, fue por respeto a sus hijos y porque conoce muy bien al deportista.

“Varios medios me llamaron, hasta me ofrecieron miles de dólares, pero no acepté. Si no se habla, se especula, por eso hablo una vez y nunca más”, señaló.

Antes de culminar, Blanca Rodríguez no dejó de destacar la buena relación que Juan Manuel tiene con sus hijos y que es un padre muy generoso, cariñoso y sobre todo dedicado.