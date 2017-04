Beto Ortiz: este es el verdadero motivo por el que se fue de Latina

Faltan pocos días para que Beto Ortiz regrese a la televisión a través del aire de ATV. Recordemos que el polémico periodista se alejó de Latina repentinamente, por lo que todos sus seguidores se sorprendieron; sin embargo, ya reveló el verdadero motivo de su alejamiento.

“Creo que fue una conjunción de varios factores. Latina ha pasado por una transformación, desde su nombre hasta su estilo de televisión. Ha venido mucha gente nueva, y cuando esto pasa, puede ocurrir que a los viejitos los sientan a un costado, en su mecedora. Les prenden la tele y les traen una manzanilla. Me sentí un viejito en su mecedora”, dijo Beto Ortiz durante la conferencia de prensa.

Asimismo, contó que su spot promocional está inspirado en una congeladora porque no tenía ningún programa desde octubre del año pasado. “La congeladora es una metáfora del compás de espera, del stand by, del que te digan ‘un ratito’. Es como tratar de saltar soga y te toca entrar pero no te dejan. Es que ya había pasado mucho tiempo”, agregó.