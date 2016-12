¿Beto Ortiz conducirá programa con Carlos Galdós? Esto dijo el periodista

Beto Ortiz reveló algunos detalles sobre el posible programa que conduciría al lado de Carlos Galdós en el año 2017. El polémico periodista, señaló que este espacio aún se encuentra en fase de proyecto.

“Este es un proyecto y no hay mucho qué decir. Me parece genial la idea de hacer un programa con Carlos Galdós. Todavía no sé de qué se tratará el programa. ¿Cuándo saldrá? El próximo año”, manifestó Beto Ortiz al diario “Perú 21”.

Asimismo, Beto Ortiz señaló que es amigo de Carlos Galdós desde hace años. “Carlos y yo somos amigos, nos llevamos bien. Vamos a ver qué pasa”, agregó el expresentador de “El valor de la verdad”.

Por su parte, Carlos Galdós confesó que “sería genial trabajar junto a Beto Ortiz”. Recordemos que ambos formaron parte del jurado de “Perú tiene talento”, por lo que no sería la primera vez que comparten un programa.

