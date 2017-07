Así reaccionó Rosángela Espinoza tras la llegada de 'Carloncho' a Esto es Guerra

Rosángela Espinoza se mostró bastante incómoda por la presencia de Carloncho a Esto es Guerra. El locutor radial llegó al reality para ser parte del juego “no digas sí, no digas no”.

Durante el programa, Carloncho estaba muy tranquilo, incluso no dudó en hacerse algunas bromas con Michelle Soifer. Sin embargo, era más que evidente la tensión que se vivía entre la integrante de Las Cobras y el locutor.

“Justo yo estaré aquí donde vamos a hacer un juego, entonces todos van a pasar por aquí. El que quiere saludar me saluda, el que me quiere abrazar, me abraza y el que no, que pase de largo”, expresó el carismático conductor radial.