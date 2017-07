Así "cuadró" mamá de Milett Figueroa a Brunella Horna por faltarle el respeto

Doña Martha, madre de Milett Figueroa, no aguantó más que Brunella Horna la llamara tía en lugar de decir su nombre. Cabe recordar que no es la primera vez que la señora le repetía a la joven que no la llamara así.

“Tía Martha, no. No soy tu tía. No me amargues”, le gritó la mamá de Milett Figuero a Brunella, quien solo atinó a reír y rectificarse llamándola por su nombre.

Martha fue invitada al set de Espectáculos para opinar sobre la farándula. Sin embargo, la sonrisa se le apagó tras llamar la atención de Brunella Horna por parecerle una falta de respeto.