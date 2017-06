15 de junio del 2017 - 15:25

Antonio Pavón dijo lo inesperado sobre Sheyla Rojas y reveló esto sobre Patricio Parodi

7 Reproducciones

Antonio Pavón asistió al avant premiere de la película “Baywatch, Guardianes de la bahía” y no pudo evitar ser consultado por Sheyla Rojas y su supuesto nuevo amor mexicano.

“Tenemos mucho contacto, hablamos casi todos los días por nuestro hijo. Es la segunda vez que ha viajado a México por chamba, dicen por ahí que hay un galán. Ojalá que le vaya bien, la verdad de esos temas no hablamos”, dijo el español a las cámaras de Amor, amor, amor.

Además, el torero dejó en claro que Patricio Parodi “ya fue” y fue consultado sobre una posible reconciliación con la madre de su hijo.

“Sheyla ha superado a Patricio hace rato (…) Ella está regia, muy guapa, pero de momento no entra en mis planes. ¿Ya fue? No sé, la trato con mucho cariño y respeto como la madre de mi hijo, pero no pienso entrar por ahora en una relación”, indicó.