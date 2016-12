Antonio Cartagena responde a fuertes acusaciones hechas en programa de Andrea Llosa

El salsero Antonio Cartagena rompió su silencio luego que en el programa Nunca Más de Andrea Llosa difundieran imágenes y audios donde se le ve pidiendo a su expareja, Vanessa Tenorio, que aborte a su hija.

El cantante aseguró que su expareja lo estaba extorsionando. “Esa señora dice tener un hijo mío, yo no puedo afirmarlo ni negarlo porque no tengo una prueba de ADN. A pesar de eso, la ayudaba dándole dinero entre 150 y hasta 500 soles. No tengo ni tuve una relación con esa señora. Es más, todo esto ha sido planificado de la manera más vil, porque soy víctima de una extorsión. Ella me pidió 8 mil soles mensuales, sino haría un escándalo”, manifestó Antonio Cartagena al diario Trome.

Asimismo, aseguró que Vanessa Tenorio nunca quiso conciliar con él pese a que le entregó dinero sin saber si el hijo que espera es suyo. “La señora nunca quiso conciliar conmigo, se negó a ir ante un juez y más bien, acude a un canal para aprovecharse de mi persona y manchar mi imagen. Yo he actuado bien, le he dado dinero sin saber si es mi hijo y ella solo buscaba extorsionarme”, añadió.

Finalmente, pidió disculpa a todos sus seguidores y dijo estar en contra del aborto. “Estoy en contra del aborto, rechazo ese accionar. Me equivoqué al afirmar eso porque me estaban presionando. Pido mil disculpas a todo el público que me sigue, no pienso de esa manera”, afirmó Antonio Cartagena tras las imágenes difundidas en el programa dominical.

