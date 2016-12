Antonio Cartagena: con este video es acusado de pedir a mujer que aborte

Andrea Llosa, conductora de ‘Nunca Más’, difundió un video donde se ve a Antonio Cartagena advirtiendo a una joven que no se iba a hacer cargo de su hijo.

“Este domingo a las 8:30 de la noche en “Nunca Más”. Quedó embarazada del salsero Antonio Cartagena, pero él le pidió que aborte y hoy le advierte que no tendrá ningún vínculo con el bebé que espera. Este domingo a las 8:30 de la noche”, se puede leer en descripción del video colgado en Facebook.

“¿Quieres tener el hijo? Yo quiero que no le tengas. Podemos hacer un aborto clínico”, señala un insensible Antonio Cartagena, según se puede ver en el material. “No quiero hacerlo (tenerlo) porque no hay un sentimiento. Ponle si quieres mi apellido, no me importa”, continuó.

“Oye, tú tienes que firmar, es su derecho (del bebé)”, le respondió la joven bastante mortificada.