Ani Gadea es la peruana que realmente es conejita Playboy y triunfa en México

Sensualidad peruana que conquista México. Ani Gadea es la única peruana, en la actualidad, que realmente es conejita Playboy México y vive en la mansión de ese país.

Recientemente Ani Gadea protagonizó una entrevista con el programa ‘Domingo al día’, donde contó sobre el éxito que tiene y cómo es su convivencia con otras importantes modelos de Playboy México.

“La gente cree que en la mansión en México paramos de parranda, pero no. Cada una está en su habitación tranquila. De repente una está hablando con el novio o otra mirando tele”, aclaró la modelo para América Tv.

Espero les guste mucho, amo mi trabajo, gracias mis lunares hermosos por el apoyo y admiracion a mi pasion! #playboy #playboymx #playmate Un vídeo publicado por ANIAGADEA (@aniagadea) el 29 de Oct de 2016 a la(s) 8:27 PDT

Opinó de Tilsa Lozano. Durante años, la popular ‘Vengadora’ le dijo a la prensa nacional y a sus detractoras que fue ‘conejita’ de Playboy. La modelo no dejaba de jactarse de este logro, sin embargo, Ania Gadea, la ‘conejita’ peruana que triunfa en México, salió a desmentirla.

“Tilsa no es ‘conejita’. Es una chica que salió en una publicación, pero hay que ser realistas. Es como tu chica de ‘Domingo al Día’, como una chica X. Algo así fue Tilsa para Playboy. Ella no salió en la revista, si no sales en la revista no eres ‘conejita’”, dijo Ania Gadea.