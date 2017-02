Angie Jibaja termina su relación con Felipe por culpa de Ambar Montenegro

Angie Jibaja no soportó que Felipe Lasso y Ambar Montengro estén en coqueteos y que incluso ambos se hayan besado. Ante estas faltas, la peruana no dudó en cortar su relación y ponerle fin a su largo noviazgo.

Como se sabe, Jibaja y Lasso forman parte de un reality chileno donde conviven entre varios personajes. En este espacio también se encuentra Montenegro.

Según el formato de este programa, cada uno de los participantes es seducido por otro y, en el caso de Felipe, fue Ambar Montenegro la elegida para ser la “manzana de la discordia”.

“No me gusta que estés tocando a mi marido a cada rato”, le reclamó Angie a Pilar. Por otro lado le dijo a Felipe. “Sabes que no quiero que le hables y le hablas como si nada. Te pedí algo y tú me lastimas. No confío en ti. Ella se apoyó en ti. Tú quién eres para que ella se apoye en ti. Eres malo”, expresó.

A pesar que el novio de Jibaja quiso aclarar este mal entendido, la modelo no quiso escuchar más excusas.

Por su parte, Oriana, una integrante de este sonado reality, salió en defensa de Angie Jibaja y le pidió a Felipe que se acuerde que si está en ese programa es gracias a la fama de la peruana.

“Tú estás entrando al reality porque ella es Angie Jibaja y ella solo te pidió respeto”, le dijo Oriana al colombiano.

