Angie Jibaja llegó a Perú y así reaccionó cuando le preguntaron por Felipe Lasso

Angie Jibaja regresó a Perú y se presentó en el programa “¡Qué tal sorpresa!” para sorprender a su abuelo Fidel y a su hijo mayor, a quienes no ve desde hace algunos meses.

A su llegada al set del programa conducido por Karen Schwarz y Sergio Galliani, fue inevitable que no le preguntaran por Felipe Lasso, el hombre con el que tuvo una larga relación la que terminó luego que participaran en el reality chileno “Doble Tentación”.

“Tú te fuiste con una pareja constituida, con un hombre que hizo el rol de papá, porque tus hijos le decían papá”, dijo Schwarz, tratando de consultarle sobre el fin de su romance con Felipe.

Ante la consulta, Angie sostuvo que ahora no está enfocada en ningún compromiso, sino en dedicarse a su familia. “Ay no me hables de eso bella, yo estoy muy bien, ya ha pasado bastante tiempo, me siento bien, súper segura, súper fuerte. Ya no quiero compromisos, no quiero relaciones, quiero dedicarme a mis hijos, a mí familia”, sostuvo la siempre polémica modelo.