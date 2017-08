Angie Jibaja deja Chile por mejoras en Perú

¡Todos vuelven! Tras haber participado en el reality chileno ‘Doble Tentación’, la siempre polémica Angie Jibaja regresa a tierras peruanas junto a sus hijos.

Así es, la modelo deja atrás los polémicos titulares en el país sureño y en una reciente entrevista para Mega.cl, Angie Jibaja confirmó que en unos días retornará a Perú junto a sus menores hijos, a quienes deberá cambiarlos de escuela.

Aunque no dio detalles, el motivo que la trae de regreso a su tierra es por mejoras laborales. “Me voy a fin de mes de Chile a trabajar en un proyecto en Perú, sin embargo, no puedo dar detalles de esto hasta firmarlo. Me da un poco de pena, ya que el cambio es fuerte por la inestabilidad de mis hijos, porque tendré que cambiarlos de colegio”, manifestó.

“Ahora me regreso a mi país un tanto triste por todo lo que me ha dado Chile, pero siempre tendré buenos recuerdos de mi paso por aquí“, agregó Angie Jibaja.