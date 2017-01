Andrés Wiese sobre su nuevo romance: “me siento feliz y tranquilo”

El actor Andrés Wiese, conocido por su personaje Nicolás de las Casas en la exitosa serie Al Fondo Hay Sitio fue consultado por su relación, pero evito dar detalle alguno y prefirió mantener a su pareja en el anonimato.

“Ustedes saben que no soy de hablar mucho de mi vida privada, solo les puedo decir que me siento feliz y tranquilo. Las fotos que puedan salir en las redes sociales no necesitan mayor explicación”, señaló al diario El Popular.

Como se recuerda, hace algunos meses Andrés Wiese fue captado junto a su compañera de reparto Vania Accinelli . Tras las especulaciones generadas, el actor peruano salió a terminar con los rumores y manifestó que sí mantenía un romance, pero no con la actriz con la que fue ‘ampayado’.

Por otro lado, guapo actor contó detalles de los nuevos proyectos que tiene con el canal de Santa Beatriz para este año. “Hemos presentado al canal la telenovela Alfonsina y el bar de Lulú, les ha gustado mucho. Vamos a esperar a ver qué pasa”, sostuvo.