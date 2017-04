Andrea San Martín llora por humillación y confiesa que Gisela Valcárcel la decepcionó

Luego que Gisela Valcárcel menospreciara el canal de Andrea San Martín, la ojiverde confesó que se sintió “nada” y, a la vez, decepcionada de la rubia animadora, a quien siempre la vio como referente para salir adelante.

Cabe recordar que Gisela Valcárcel aseguró que Next TV es un canal que nadie ve, por lo que sería tonto que los dueños de la televisora no le hubieran dado permiso a Andrea San Martín para ser parte de El Gran Show. “Ahora ya lo van a ver”, indicó.

Aunque en ese momento, San Martín evitó responder al respecto. En entrevista con el programa Cuéntamelo Todo, la animadora no pudo aguantar las lágrimas al confesar que se sintió humillada ante las palabras de la popular “Señito”, y que no respondió en ese momento porque prefirió concentrarse para su baile.

“Levantarme todos los días, hacer un esfuerzo máximo para salir adelante. Yo lo he dicho mil veces: he cometido muchos errores en televisión, pero siempre he sido una chica que dentro de mi locura y mi rebeldía trato de escuchar a las personas y creo que si tengo que agradecer en trabajar en Next TV es que estoy trabajando con las personas que he decidido”, indicó Andrea San Martín entre lágrimas.

La animadora señaló que le dolió mucho las palabras de Gisela Valcárcel porque se sintió decepcionada y humillada.

“Yo soy nueva en la televisión. La veía a ella (Gisela) mucho antes. Mucho antes de entrar a la televisión yo ya soñaba con participar de su programa a pesar de que nunca he sabido bailar, yo soñaba con estar ahí. Sí me sentí un poco mal. Al final me doy media vuelta y me pongo fuerte”, indicó.