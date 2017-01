¿Renació el amor? Luego que Andrea San Martín y Sebastián Lizarzaburu compartieron fotos juntos, la chica reality habló de su actual relación con el modelo y padre de su hija en el programa ‘Amor, amor, amor’.

“Prefiero no hablar de mi vida privada. Siempre viajo a Ica cada vez que puedo hace muchos años. Fue una experiencia bonita. Hace un tiempo atrás me vienen preguntando sobre mi relación con Sebastián, si hemos vuelto o no. Y creo que lo mejor que ha podido pasar entre nosotros es no volver a exponer cosas buenas ni malas en televisión. Las fotos dicen mucho y las conclusiones las pueden sacar ustedes”, dijo Andrea San Martín en el programa de ‘Amor amor amor’.

Además, Andrea San Martín indicó que prefiere mantener en privado su vida sentimental. “Estoy tranquila y feliz. Me gusta la relación que estamos llevando en este momento, la tranquilidad de mi hija. Y creo que para esto siga en buen camino, la decisión ya está tomada”, agregó.

Andrea San Martín habla de su actual relación con Sebastián Lizarzaburu. (Video: Latina)