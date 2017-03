Andrea San Martín: esto hace para mejorar su relación con Sebastián Lizarzaburu

¡Sorprendente! Andrea San Martín rompió su silencio luego de varias semanas y habló sobre la relación que mantiene hoy en día con Sebastián Lizarzaburu. Así es, la exchica reality reveló el secreto con el que su relación con el ‘hombre roca’ ha mejorado.

“Aprendimos de los errores del pasado. Estamos bien, pero mientras nuestra relación esté alejada de los medios, mejor para nosotros. Andamos tranquilos, ya aprendimos de los errores del pasado”, señaló Andrea San Martín.

Por otro lado, la modelo se encuentra feliz de la vida puesto que será conductora del programa “Fama TV” a través de NexTV. “Será un noticiero donde tocaremos temas de artistas nacionales e internacionales. Tenemos una exclusiva con Christian Domínguez, hemos conversado con él”, agregó.

Por último, Andrea San Martín comentó que no se ha realizado ninguna cirugía. “Han dicho que me he puesto labios, pero no. Lo que pasa es que tenía brackets y por eso mi boca parecía hinchada”, finalizó.