Andrea Luna se incomodó con Gisela Valcárcel luego que busque enfrentarla con Shirley Arica

En la última gala de El Gran Show, Gisela Valcárcel decidió hablar con Shirley Arica y Andrea Luna sobre su sonada rivalidad, pero la actriz terminó incomodándose con la ‘señito’.

Gisela Valcárcel le consultó a Andrea si tenía algún problema con Shirley Arica, la actriz no quería entrar en detalle, pero la presentadora de televisión insistió tras ello hizo notar su fastidio.

“Ay Gisela, yo en verdad he venido a competir a dar lo mejor de mí, estoy ensayando a full con las grabaciones, le pongo mucho corazón y amor a lo que hago. He hecho muchas amistades, me siento muy bien aquí. No hay tiempo para los dimes y diretes, prefiero evitar eso con todo el respeto”, dijo bastante Andrea Luna.

En otro momento la protagonista de la telenovela ‘Solo una Madre’ dijo que no saludó a Shirley Arica porque no la vio. Gisela intentó bromear con el tema aludiendo a un perro, pero eso terminó irritando más aún a Andrea. “Me parece que es una falta de respeto, yo tengo dos perros, soy animalista. Me estoy sintiendo muy incómoda con esta entrevista”, dijo la joven.

El Gran Show (Video: América TV)

Valcárcel se disculpó y le pidió a Andrea que no marque distancia con Shirley. “Quise hacer una broma, quizá de mal gusto. Calma Andrea porque en realidad, Shirley es muy querida y pudieras quedar no bien al separarte tanto. A veces se siente como que los actores quieren ocupar un lugar y dejan al otro lado a quienes no pertenecen a este círculo tan cerrado. Por esta pista han pasado actores, periodistas, políticos y todos han competido con la misma cordialidad entre amigos, todos son iguales para nosotros”, sostuvo la conductora de El Gran Shhow.

Pero la Andrea Luna no se quedó callada y dijo que ella se acerca a las personas que le transmiten buena energía. “Ahora que Carlonchito está aquí al lado, soy muy amiga de él, yo no lo conocía. ÉL no es actor, pero siento una gran admiración por él. El circulo de actores no es cerrado, al contrario, uno se acerca a las personas que te transmiten una buena energía”, dijo una enérgica Andrea Luna.