Andrea Luna respondió acusaciones de Yako Eskenazi

Viviana Rivasplata, Yaco Eskenazi y Diana Sánchez, finalista del reality de baile El Gran Show, dejaron entrever que Michelle Alexander, jurado del programa que conduce Gisela Valcárcel, tendría cierto favoritismo con Andrea Luna, por ello es que siempre la calificaba con un alto puntaje.

Andrea Luna, tras las declaraciones de sus compañeros desmintió que, Michelle Alexander busque beneficiarla. “Yo no creo que haya preferencias de Michelle, es totalmente imparcial y es justa, es una mujer que le gusta las cosas transparentes, ella es muy frontal te dice todo en la cara. Al principio me calificó mucho más bajo he ido mejorando y por eso he subido mi puntaje”, dijo la protagonista de la telenovela Una Sola Madre.

“Como que miran con los mismos ojos al resto. Hay gente que se apasiona más por gente que conoce y que tiene cariño. No valoran mucho el trabajo del resto, yo no puedo ser juez y parte. No puedo juzgar a alguien con quien estoy trabajando”, dijo Rivasplata sobre el desenvolvimiento del jurado de El Gran Show.

Por su parte, Yaco Eskenazi respaldó las palabras de Viviana y pidió imparcialidad al momento de calificar las presentaciones. “Siento que algunas parejas las califican más alto y no sé por qué. Seguramente tendrán sus razones”, comentó.

Este sábado se realizará la gran final de El Gran Show y Gisela Valcárcel anunció que los jueces serán otras personas y no los que juzgan cada sábado. El premio será el trofeo y dos camionetas.