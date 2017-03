Ana María Polo: ¿Son reales las historias de ‘Caso Cerrado’?

Ana María Polo, conductora del emblemático programa Caso Cerrado de Telemundo, debutó en Argentina. Y brindó una entrevista para el diario Clarín, donde decidió abordar la veracidad de las historias que difunde.

“Siempre me he mantenido separada de la producción para mantener la magia. Porque parte de la magia es cómo yo indago, pregunto y cómo se desarrolla el tema. Hay casos que son cien por ciento reales, en el sentido de que los litigantes son las personas afectadas por el problema”, manifestó la conductora.

Ana María Polo, explicó que los casos son reales, pero dramatizados por persona que no son actores profesionales, pero sí han vivido algo parecido relacionado a la historia. “Hay veces que no se puede obligar al contrario a presentarse, entonces buscamos personas que puedan llenar esa situación, pero yo nunca sé cuál es cuál”, explicó.

“Para mí el valor está en la lección, en la moraleja, no en quién lo sufre. He visto casos que me han parecidos farsas, fabricados y los he desestimado”, aclaró la doctora Polo.

Una publicación compartida de Ana Maria Polo (@anapolotv) el 29 de Dic de 2015 a la(s) 11:03 PST

Mira el antes y después de Miley Cyrus