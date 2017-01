Amor de Verano: modelo argentina y promotor protagonizaron bochornosa pelea

¡Qué vergüenza! La modelo argentina Macarena Gastaldo y el promotor de eventos Antonio Tafur protagonizaron una bochornosa discusión durante la transmisión en vivo del programa “Amor de Verano”.

Recordemos que el pasado lunes 09 de enero, Antonio Tafur reveló que Macarena Gastaldo había lanzado fuertes insultos contra todos los peruanos, al mismo estilo de su compatriota Julieta Rodríguez. Esto indignó a la modelo argentina, quien decidió encarar al promotor.

Aquí te dejamos el bochornoso diálogo que sostuvieron los personajes en mención. Sin duda alguna, un pésimo episodio para la televisión.

Macarena: El tipo es ludópata.

Antonio: Tú eres una mentirosa.

Macarena: Eres un ladrón.

Antonio: Me estás acusando. Yo también te voy a acusar de prostituta. Si tu acusas sin pruebas, yo también puedo hablar.

Ernesto: Has usado una palabra muy fuerte. ¿Qué bases tienes para decir eso?

Antonio: No, no. Yo también puedo decir, pero no estoy afirmando. Ella me dijo que soy un ladrón y eso lo tiene que probar. Yo he dicho ‘puedo decir’, no he dicho ‘tú eres’.

Macarena Gastaldo y Antonio Tafur protagonizaron un vergonzoso episodio en la televisión peruana. (Video: Latina)