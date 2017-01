Amor de Verano: así inició el programa de Tilsa Lozano, Carloncho y Leslie Shaw

Amor de Verano, es el nuevo programa que reemplazará a “Amor, Amor, Amor”, bajo la conducción de Tilsa Lozano, Leslie Shaw, Ernesto Jiménez, Carloncho y Renzo Winder.

Los primeros en aparecer en pantalla fueron Carloncho y Renzo Winder, quienes se encargaron de las palabras de bienvenida desde la playa Agua Dulce. “Ya estamos. Cómo estamos, qué tal. Muy buenas tardes. Estamos súper contentos de estar aquí.

Qué bonito. Me he dado cuenta que no hay lugar más hermoso en el Perú para pasar el mejor verano, que aquí en la playa de Agua Dulce”, dijo el conocido conductor de radio.

“Feliz de estar acá. Vamos a estar a partir de ahora todos los días de lunes a viernes a la una tenemos una cita porque yo vengo con unos chismes que se van a volver loco”, dijo Tilsa Lozano al aparecer en pantalla con un vestido amarillo.

Después, hizo su aparición Leslie Shaw, quien llegó luciendo un sexy bikini y un short. “Estoy muy contenta de estar aquí en la playa. Ya me eché mi bronceador estoy lista (…) Yo te voy a contar la verdad, todo. Yo a Tilsa no le puedo mentir”, dijo Leslie Shaw al llegar al programa.

Mira cómo se dio inicio al programa “Amor de Verano” es que es conducido por Tilsa Lozano, Carloncho y Leslie Shaw. (Video: Latina)