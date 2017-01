¿Cómo reaccionó Paolo al reencontrarse con Alondra de manera inesperada en discoteca?

Paolo Guerrero y Alondra García Miró se reencontraron en una discoteca en Punta Negra, pero pese a que ambos estuvieron en el mismo lugar hicieron todo lo posible para no cruzarse, según informó el diario Trome.

Según dicho diario, Paolo Guerrero fue el primero en llegar al local acompañado de un grupo de amigos con quienes se ubicó en uno de los box exclusivo y, pasada la medianoche, la “ojiverde” se apareció con un grupo de amigas. Asimismo, ambos fueron informados sobre la presencia del uno y del otro porque tomaron distancia y no cruzaron miradas.

Como se recuerda, el “Depredador” y la modelo no recibieron el Año Nuevo juntos. Pero eso no es todo, pues el futbolista organizó una fiesta por su cumpleaños a la cual no asistió la “ojiverde”. Estos dos hechos generaron que los rumores sobre el fin de su relación se dieran.

Hasta el momento ninguno de las figuras públicas se han animado a hablar sobre el tema ni a los medios ni a través de sus redes sociales.