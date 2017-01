Alondra García sobre situación con Paolo Guerrero: “no estoy pasando por un buen momento”

¡Rompió su silencio! Alondra García Miró habló con el programa “Cuéntamelo todo” y por primera vez se refirió a su situación sentimental con el futbolista Paolo Guerrero.

La “ojiverde” en conversación vía WhatsApp con dicho programa dejó entrever que su relación con el “depredador” habría llegado a su fin; sin embargo, se negó a dar detalles pues manifestó que aún no es el momento de hablarlo públicamente.

“En realidad no quiero hablar del tema. No estoy pasando por un buen momento. Y como que todavía todo está muy fresco. Que pasen unos días. Yo amigo de verdad quiero mantenerme al margen. Tú sabes que a mí no me gusta eso”, es lo que se puede leer en las imágenes de WhatsApp difundidas.

Cabe resaltar, que Alondra García Miró sigue con su vida y así lo muestra en sus redes sociales donde comparte videos y fotos que muestran que estaría dedicada a pasar tiempo con su familia.