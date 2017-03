Alondra García Miró y Christian Meier son captados en avión de retorno a Lima

¿Nació el amor? Alondra García Miró y Christian Meier en los últimos días estuvieron en boca de todos luego que coincidieran en Argentina para la avant premiere del espectáculo ‘Sép7imo Día’.

La modelo y el actor fueron captados nuevamente, pero esta vez conversando amenamente en el avión en el que retornaban a Perú, el video fue difundido en las redes sociales por Rodrigo González.

“¡Atención Paolo! Esto depredará tu domingo. Mira con quién comparte asiento Alondra. Love is in the air”, escribió en la leyenda del video ‘Peluchín’.

El programa ‘Cuéntamelo Todo’ había anunciado como una bomba las imágenes de la modelo y el intérprete de ‘Carreteras Mojadas’, pero la sorpresa se les vino abajo con el video que publicó el conductor de ‘Amor, Amor, Amor’.

En las redes sociales miles de cibernautas empezaron a especular que entre la ‘ojiverde’ y Christian Meier podría nacer el amor. ¿Qué pasará entro ellos? ¡Solo el tiempo lo dirá!

