Alondra García Miró hizo estas revelaciones sobre su relación con Paolo Guerrero

Alondra García Miró reveló que está pasando por un buen momento junto al futbolista Paolo Guerrero, a quien calificó como “el hombre de su vida”. La modelo fue entrevistada por la revista “Cosas” y contó detalles sobre su romance con el delantero del Flamengo.

“Sabía que sería muy difícil (una relación) a larga distancia, entonces era el todo por el todo o mejor nada. Si había amor de por medio, ¿por qué no podría funcionar? Es una decisión de la que no me arrepiento. Estoy con el hombre de mi vida, soy feliz y me siento bendecida”, señaló Alondra García Miró.

Asimismo, la modelo contó que extraña la televisión; sin embargo, ya asumió que es una etapa casi cerrada en su vida. “Sí la extraño, no lo voy a negar. Pero, bueno, fue un momento en mi vida y no sé si volveré. Sin embargo, el cariño del público me sigue siempre. Nunca se olvida de mí ni yo de ellos”, agregó.

Además, Alondra García Miró comentó que mantendrá en privado todo proyecto a futuro con Paolo Guerrero. “Nunca he comentado mucho sobre el tema. Es algo muy íntimo y prefiero mantenerlo así. Cuando se dé, guardaré el secreto bajo llave”, finalizó.

No dejes de leer

Leslie Shaw no se guarda nada y arremete contra su ex Mario Hart

Milett Figueroa: así la sorprendió su pareja por aniversario