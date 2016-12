Alondra García Miró demostró toda su belleza en esta sesión fotográfica

Hace unas semanas, Alondra García Miró llegó a Lima para celebrar sus 25 junto a sus familiares y amigos más cercanos. Asimismo, la modelo aprovechó esta ocasión para protagonizar una sesión fotográfica en la revista Caras.

En la fotos, vemos a la modelo Alondra García Miró posando de una forma elegante mientras exhibe toda la belleza que la caracteriza. Pero eso no es todo, la novia de Paolo Guerrero también muestra su figura, la cual ha obtenido a base de sus duras rutinas en el gimnasio.

Cabe mencionar que Alondra García Miró también fue entrevista por esta revista y habló sobre lo bien que le va en su relación con Paolo Guerrero. “Sabía que sería muy difícil (una relación) a larga distancia, entonces era el todo por el todo o mejor nada. Si había amor de por medio, ¿por qué no podría funcionar? Es una decisión de la que no me arrepiento. Estoy con el hombre de mi vida, soy feliz y me siento bendecida”, señaló la modelo.