Alexandra Hörler se despide de Latina

Según el diario El Comercio, Alexandra Hörler rompió su vínculo laboral con Latina, canal donde laboró desde el último trimestre del 2013. La guapa periodista sostuvo que su renuncia se debe a que está buscando nuevos caminos en su vida personal y profesional.

“Soy periodista deportiva, estaba por otra línea y creo que llegó un momento en el que ya tantos cambios incluso dentro del canal me hicieron pensar que eso era lo que yo quería seguir haciendo y finalmente decidí que no, que quiero tomar otros rumbos, otros caminos y algo que, de repente, me dé un poco más de ilusión, un reto nuevo, un objetivo nuevo para empezar el año”, sostuvo Alexandra Hörler en comunicación telefónica con el diario El Comercio.

Sin embargo, según el diario Trome, la salida de Alexandra Hörler no fue en buenos términos, pero ella lo negó. “Nada que ver. De hecho, yo presenté mi carta de renuncia hace más de dos semanas, con aceptación y todo, ya se sabía que yo trabajaba hasta fines de este mes”, añadió

