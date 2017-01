Alexandra Hörler reveló el motivo por el que aceptó la conducción de "En boca de todos"

¡Misterio resuelto! Alexandra Hörler contó el verdadero motivo por el que decidió alejarse de los noticieros para asumir la conducción de “En boca de todos”, programa donde se hablará de espectáculos.

“Yo ya había decidido renunciar porque quería probar cosas que se alinearan con mi perfil y acepté conducir ‘En boca de todos’ porque es una propuesta familiar, como lo fue ‘Dos sapos y una reina’, donde también tocaremos un poco los temas de la farándula y del espectáculo. Eso me resultó atractivo y bonito”, señaló Alexandra Hörler al diario “Ojo”.

Asimismo, la periodista señaló que su participación en el programa “En boca de todos” marca una nueva era en su carrera. “Es una nueva etapa. Si yo he elegido esto es por algo, creo que todos corremos riesgos. A veces podemos tomar decisiones equivocada. Si las tomas, aprendemos mucho porque igual nos ayuda a crecer. Y si es la decisión correcta, no solo voy a aprender, sino que voy a ser muy feliz. En este momento me siento feliz, contenta y motivada porque voy a hacer algo distinto”, finalizó.

Alexandra Hörler asumirá la conducción de “En boca de todos”. (Video: América TV)