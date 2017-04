Alexandra Hörler le dice “fresca” a Isabel Acevedo ¡Sin pelos en la lengua!

¡Sin pelos en la lengua! Alexandra Hörler, conductora del programa En Boca de Todos, se refirió a la tibia participación de Christian DomÍnguez e Isabel Acevedo en su debut en El Gran Show.

La periodista sostuvo que le parecía ‘fresco’ que la pareja del cantante dijera que su presentación no fue la mejor debido a que estaban ‘convaleciente’.

“Me parece bien fresca Isabel al decir ‘ay no es que estamos convalecientes’. O sea, pueden estar medianamente convaleciente, pero ellos no solamente son enamorados, no solamente tienen confianza, no solamente tiene química y no solamente practican baile y más. Si no que ellos ya han participado juntos en esa misma pista de baile”, sostuvo Acevedo.

Asimismo, la periodista le sugirió a la bailarina que no pierda la humildad porque en sus últimas presentaciones en televisión se le notó altiva. “Yo creo que es bueno tener un poquito de humildad y tener un perfil, quizá, un poquito

Alexandra Hörler opinó sobre la tibia participación de Christian DomÍnguez e Isabel Acevedo en su debut en El Gran Show (Video: América TV)

