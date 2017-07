Alessandra Fuller dijo esto sobre críticas a Flavia Laos por racista

Alessandra Fuller y su novio, Pablo Heredia, se refirieron a las críticas que recibió Flavia Laos luego que sea señalada como racista. Los integrantes de “Ven, baila, quinceañera” no dudaron en darle su respaldo a la “ojiverde”.

“Conozco a Flavia Laos y la defiendo porque es una buena persona. La han atacado por una frase racista, pero esa no es su voz”, aseguró Pablo Heredia al diario Trome.

“Pediría a todas esas personas que critican y juzgan a Flavia, que primero la conozcan un poco más porque probablemente no es la persona que creen. Además, nosotros no defenderíamos a una persona que sabemos que tiene esas actitudes que todos condenamos, pero ese no es el caso de Flavia Laos”, añadió Alessandra, respaldando a su amiga.

Como se recuerda, Flavia Laos estuvo en el ojo de la tormenta luego que difundiera un video donde, supuestamente, se le escucha decir “El cholo no deja de ser cholo nunca”. Sin embargo, la actriz indicó que no fue ella quien lo dijo.